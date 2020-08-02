Львів завтра прощатиметься із заступником командувача УДА Гергетом

Прощання з добровольцем зі Львівщини, заступником командувача Української добровольчої армії Андрієм Гергертом відбудеться в понеділок у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 3 серпня, в понеділок, об 11.00 год. розпочнеться чин похорону та прощання у Гарнізонному храмі св. ап. Петра та Павла, що на вул. Театральній, у Львові. Поховають Андрія Гергерта на Личаківському кладовищі.

Зазначається, що всі охочі зможуть попрощатися з Гергертом сьогодні, 2 серпня. О 15.00 год. відбудеться зустріч воїна, парастас у Будинку воїна, вул. Короленка, 1а. Буде можливість здійснити прощання протягом дня і вночі.

Андрій Гергерт народився 22 травня 1978 року в місті Миколаїв Львівської області. До війни працював ветеринаром. На Майдані був з грудня 2013 року. З початком війни пройшов вишкіл у м.Переяславі-Хмельницькому та з березня 2014 року пішов на фронт. Потрапив у 5-й батальйон. Був заступником командира 2-го запасного батальйону. З часом став командиром 8-ї окремої роти ДУК, яка згодом збільшилася до батальйону, та заступником командира Української добровольчої армії.

Нещодавно в Андрія виявили рак шлунку. Він проходив тривале лікування у Відні.

У чоловіка залишилась дружина та четверо дітей.

Як повідомляв Укрінформ, заступник командира Української добровольчої армії, комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт (Червень) помер після тривалої хвороби.