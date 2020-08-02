На Запоріжчині - найбільша кількість нових випадків COVID-19 за час карантину

У Запорізькій області виявили 23 нових випадки захворювання на COVID-19. Це антирекорд за час карантину.

Відповідні дані оприлюднив ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" , повідомляє Укрінформ.

"За останню добу в області зареєстровано 23 нових випадки захворювання на COVID-19 (м.Запоріжжя - 14, м.Бердянськ –6, м.Мелітополь – 1, Оріхівський р-н – 1, Приазовський р-н - 1)", - йдеться у повідомленні.

Всього станом на 9:00 02.08.2020 в області зареєстровано 823 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 71– серед дітей та 127 – серед медичних працівників.

Одужало за добу та виписано після негативного результату ПРЛ обстеження 16 осіб.

Зареєстрований 21 летальний випадок (м. Мелітополь - 1, Запорізький р-н – 2, м. Бердянськ - 2, м. Запоріжжя – 14, м. Енергодар – 1, Більмацький р-н – 1).

Продовжує лікуватись 185 хворих, із яких 38– в стаціонарах, 147 – на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 серпня лабораторно підтвердили 72 168 випадків COVID-19, із них за добу – 1 112. Померло за добу 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1725. Видужали за добу 235, із початку пандемії - 39543. Наразі хворіють 861 особа, загалом - 30900.