Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ході робочої поїздки на Рівненщину проінспектував медичні заклади регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

Очільник міністерства у Рівному ознайомився з роботою обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, єдиної диспетчерської служби, детально вивчив стан справ у центральній міській лікарні.

Степанов проінспектував лікарні Рівненщини / Фото: rv.gov.ua

Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради – медичний заклад першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Тут Степанов оглянув палати, реанімацію, фізіологічне та терапевтичне відділення, ознайомився із наданням допомоги пацієнтам із COVID-19.

Цього ж дня очільник МОЗ ознайомиться з роботою Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, що у селищі Клевань Рівненського району, та з наданням медичної допомоги учасникам АТО/ООС і ветеранам, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України, в єдиному в Україні Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравм, що діє на базі закладу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172.

У Рівненській області за минулу добу, 31 липня, на коронавірус захворіли 87 людей, від початку пандемії - 6111. Одужали за добу 64, із початку пандемії 4752. Загалом померли 93 особи.

Фото: Рівненська ОДА