У Виноградові група підлітків побила 12-річну дівчинку, поліція відкрила провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

"31 липня до працівників Виноградівського відділення поліції надійшла заява від жительки райцентру. Жінка повідомила, що четверо підлітків побили її доньку. За фактом заподіяння малолітній тілесних ушкоджень дізнавачі відділку розпочали досудове розслідування. Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 125 Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні.

Дитині надано направлення на проходження судово-медичної експертизи. Експерти мають встановити ступінь важкості заподіяних дівчинці тілесних ушкоджень.

Особи кривдників уже встановлені. Це дві 14-річних дівчини та двоє 15-річних хлопців. Їх у присутності батьків опитують поліцейські.

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Дізнавачі з’ясовують усі обставини інциденту та встановлюють причини такого вчинку підлітків. З дітьми та батьками також працюватимуть ювенальні поліцейські.

У справі триває досудове розслідування.

На відео побиття, опублікованому mukachevo.net, присутня жорстокість та ненормативна лексика.

Нещодавно у Перечинському районі Закарпаття чоловік побив 12 річну дівчинку-велосипедистку.

Фото ілюстративне