Запорізький університет визначився з початком навчального року

Ректор Запорізького національного університету Микола Фролов підписав розпорядження про початок нового навчального року.

Про це Фролов написав у Facebook.

"Останнім часом до мене та в ректорат ЗНУ звертаються студенти, абітурієнти та їхні батьки з приводу дати початку нового навчального року. Я підписав відповідне розпорядження", - повідомив ректор ЗНУ.

У документі зазначається, що 1 вересня 2020 року розпочинають навчальний рік студенти на 2, 3, 4 курсах бакалаврату, на 2 курсі магістратури всіх факультетів та Інженерного навчально-наукового інституту. Також розпочинається навчальний рік для всіх курсів коледжів, які є у структурі університету.

З 15 вересня розпочинається навчальний рік для студентів 1 курсу бакалаврату та магістратури всіх факультетів та Інженерного навчально-наукового інституту університету.

Як додав ректор, поселення студентів усіх факультетів та Інженерного навчально-наукового інституту до гуртожитків відбудеться згідно із затвердженим графіком.