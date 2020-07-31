У Херсоні на площі Свободи у центрі міста зустріли "Мотопробіг Єдності 2020".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зустріли хлопців, вони зібралися з усієї країни показати нашу єдність як українців», - каже представник мотоклубу Anarquistas MC Херсон Вейдер.

Як зазначив організатор мотопробігу Микола Спірідонов, у всіх містах їх зустрічають дуже добре. Через всю країну вони везуть український та кримськотатарський прапори.

"Мотопробіг Єдності 2020" у Херсоні / Фото: Ірина Староселець

Уже 1 серпня на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим відбудеться церемонія передачі кримськотатарського прапора представникам кримськотатарського народу. Потім цей прапор передадуть на територію тимчасово окупованого Криму.

«Це меседж про те, що Крим – це Україна. Ми самі зібралися – самі поїхали, ніяких партій, ніякої політики», - каже Спірідонов.

Учасники мотопробігу везуть з собою прапор України, на якому підписуються представники міст, через які проходить мотопробіг.

Серед учасників мотопробігу - мешканка Дніпра Ліля (байкерське ім’я – Стрекоза). Вона вже третій рік поспіль бере участь у мотопробігу, проте цьогоріч вперше їде від початкової точки увесь маршрут.

«Знала, що буде важко, готувалася до цього… Нас три дівчини – Юля зі Світловодська, є ще Оксана з Донецька», - каже вона.

У Херсоні привітав учасників мотопробігу перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій, який передав їм прапор Херсонської області.

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня в Ужгороді стартував четвертий за рахунком "Мотопробіг Єдності 2020", який ніким не фінансується. А завершиться він 2 серпня на острові Хортиця у Запоріжжі. Йoгo мета – підтpимати ідею збеpеження теpитopіальнoї ціліснoсті Укpаїні та єднoсті укpаїнців, у тому числі тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

Мoтoпpoбіг 6 тис. км завдoвжки пpoхoдить чеpез 51 містo й містечкo. Байкеpи планують дoїхати дo пpoпускнoгo пункту "Чoнгаp" на адміністpативнoму кopдoні з Кpимoм у Хеpсoнській oбласті, а фінішує мотопробіг 2 серпня у Запоріжжі, на острові Хортиця.