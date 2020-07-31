На Вінничині нетверезий водій збив жінку з дитиною та втік з місця ДТП

У м. Немирів нетверезий водій збив на нерегульованому переході жінку з дитиною та втік з місця події, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Аварія сталась 30 липня близько 21 години в м. Немирів на вулиці Горького. Водій автомобіля «Ауді» наїхав на 38-річну місцеву жительку та її 6-річного сина. Потерпілі переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Не зупиняючись, правопорушник з місця аварії втік», - йдеться у повідомленні.

Інспектори переглянули записи з камер відео нагляду, інспектори ідентифікували марку та модель автомобіля втікача. Правоохоронці затримали водія, причетного до цієї події, через півгодини вдома.

У МВС поінформували, що 27-річний місцевий житель, який керував іномаркою, перебував в стані алкогольного сп’яніння, і рівень алкоголю в крові чоловіка перевищив допустиму норму та становив 1,75 проміле.

За інформацією МВС, потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Слідчий відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено до трьох років обмеження волі.