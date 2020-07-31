Опалювальний сезон у Миколаєві - під загрозою зриву

"НАК "Нафтогаз України" наклав арешт на рахунки ОКП «Миколаївоблтеплоенерго, тому опалювальний сезон в пів мільйонному місті опинився під загрозою зриву.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" наклала арешт на рахунки обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго". Про це йдеться у постанові про арешт коштів боржника державним виконавцем. Арешт накладено на грошові кошти, що містяться на рахунках у банківських установах з якими працює підприємство. Заявлено, що загальна сума боргу понад 71,7 млн грн. Однак, з них: основна сума боргу 41,4 млн грн. Решта понад 30 млн – пеня, річні відсотки, інфляційні втрати та судовий збір", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що із понад 41 мільйону основного боргу підприємству залишилося виплатити 9,5 мільйонів. Цю суму планувалося погасити упродовж вересня.

"Ми повністю розрахувалися за газ минулого опалювального періоду – вийшли в плюс 1 млн грн. Почали розрахунки за газ 2016-2017 років, реструктурувавши борг. При цьому, за 2020 рік рівень розрахунків ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" перед НАК "Нафтогаз України" - 146%. Ми – другі в Україні. Тож для нас став несподіваним такий перебіг подій, адже під загрозою опалювальний період 2020-2021 рр, подальша реалізація проєкту Світового банку, закупівля обладнання, матеріалів та найголовніше – виплата зарплати працівникам. Варто наголосити, що унаслідок не затвердження економічно обґрунтованих тарифів ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" недоотримало у 2017-2019 роках понад 252 млн грн», - коментує директор ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов.

Читайте також: У Миколаєві просять врегулювати ситуацію із боргами теплогенеруючих компаній

За його словами, така ситуація склалася не лише з "Миколаївоблтеплоенерго". Низка підприємств теплової сфери України потерпають від таких же рішень. Розв’язати дану проблематику дозволить прийняття Верховною Радою закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", проєкт якого зараз знаходиться на розгляді комітетів. Прийняття законопроєкту дозволить списати усі штрафні санкції.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві через економічно необґрунтований тариф опалювальний сезон опинився під загрозою зриву.

Зазначається, що через зміни в законодавстві виникли деякі проблеми. Це сталося 1 січня, коли було переглянуто нормативні документи, що стосуються розподілу газу, було переглянуто тариф, однак для теплових компаній цього не зробили. За словами керівника ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінова, 1 січня змінився тариф на транспортування газу – НКРЕКП збільшило його майже в двічі.