У Вінниці показники COVID-19 перевищені майже вчетверо

У Вінниці станом на п’ятницю за тиждень зафіксовано 116 нових випадків COVID-19, відтак, нормативний показник захворюваності перевищено майже в чотири рази.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з грмоадськістю Вінницької міської ради.

«У Вінниці зберігається напружена ситуація по захворюваності на COVID. За останній тиждень зареєстровано 116 нових випадків. При нормативному показнику не більше 30. Тобто, (перевищення - ред.) майже в 4 рази», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, з початку епідемії у Вінниці зареєстрований 1431 лабораторно підтверджений випадок інфікування коронавірусом, з них 123 випадки у дітей (8,6%). Одужали 1170 хворих, у тому числі 101 дитина і 188 медиків. Летальних випадків COVID-19 зафіксовано 28. Амбулаторно лікуються вдома зараз 186 пацієнтів. Під спостереженням сімейних лікарів – 635 осіб.

Станом на 31 липня хворіють 233 вінничан, на стаціонарному лікуванні в медичних закладах перебуває 47 містян з підтвердженим COVID-19 та 38 пацієнтів з підозрою.

Враховуючи стрімке зростання кількості нових випадків, у Вінниці було змінено маршрути пацієнтів. Городян, хворих на COVID та з підозрами, які потребують госпіталізації, з 27 липня почали доправляти до опорної лікарні в Калинівці, а з 29 липня – до опорної лікарні в Хмільнику, позаяк усі ковідні ліжка в міській опорній лікарні зайняті.

На Вінниччині за минулу добу виявили 38 нових випадків COVID-19, станом на ранок 31 липня загальна кількість інфікованих сягнула 2736.

В Україні станом на 31 липня лабораторно підтверджено 69 884 випадки COVID-19, з них за добу – 1090. Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків. Одужали 598 пацієнтів.

фото: Belga