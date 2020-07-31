На Волині затримали посадовців за незаконну реалізацію вугілля на пів мільйона гривень

На Волині правоохоронці затримали посадовців за незаконну реалізацію кам’яного вугілля на більше 500 тис грн.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у Facebook.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими детективами ГУНП в області за процесуального керівництва обласної прокуратури припинили злочинну схему посадових осіб однієї із шахт Нововолинська щодо незаконної реалізації кам’яного вугілля", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, посадовці спричинили розтрату бюджетних коштів у розмірі на більше 500 тисяч грн.

"Сьогодні правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на гарячому фігуранта по справі під час отримання чергової суми "відкату" у розмірі 23 тисячі гривень за кам’яне вугілля, яке було незаконно реалізовано та відвантажено", - уточнюється у повідомленні.

На Волині затримали посадовців за незаконну реалізацію вугілля

Під час обшуку у службовому кабінеті іншого фігуранта правоохоронці вилучили гроші, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази по справі.

Правоохоронці також встановили, що посадовці організували незаконну діяльність щодо внесення до товарно-транспортних накладних завідомо недостовірних відомостей про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності.

Уточнюється, що фактичне відвантаження вугілля становило на 20-25 тонн більше, ніж зазначалося у документах. Окрім цього, як зазначається, фігуранти вимагали неправомірну вигоду за здійснення своєї незаконної діяльності.

За цими фактами триває досудове слідство за ч.3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри у скоєних злочинах та затримання їх у порядку ст. 208 КПК України.

Тривають першочергові слідчі дії.