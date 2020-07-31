Чернишов обіцяє уточнити перелік об’єктів «Великого будівництва» на Миколаївщині

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов висловив нерозуміння, чому до програми «Велике будівництво» на Миколаївщині внесені об’єкти, які вже збудовані, і пообіцяв уточнити цю програму.

Про це він заявив у Миколаєві 31 липня, де перебуває з робочим візитом, відповідаючи на запитання журналістів, чому вже готова школа увійшла до програми «Велике будівництво», натомість, інші об'єкти, які дійсно потребують ремонту, - ні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо школи №36 у місті Миколаєві, яка дійсно була добудована ще в минулому році, то я хочу розібратися, мені також незрозуміло, чому цей об'єкт включено до програми «Велике будівництво». Я буду вимагати в облдержадміністрації переробити перелік шкіл в області, щоб включити туди лише ті, де реконструкція проходить зараз», - сказав міністр.

Він також наголосив, що в 2020 році влада планує добудувати і запустити певну кількість шкіл, будівництво яких тривало роками.

«У деяких областях є школи, будівництво яких почалося в 1989, 1991, 1992 роках. Ви уявляєте скільки часу вже пройшло? Ці школи були прикладом недбалості влади та слугували дірою для освоєння коштів. Наше завдання привести в порядок ці довгобуди, зробити їх сучасними і запустити», - сказав Чернишов.

Дане питання виникло тому, що низка об'єктів, які увійшли до програми «Велике будівництво» в Миколаївській області, почали реалізовуватися ще кілька років тому, і, переважно, за рахунок місцевих бюджетів.

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