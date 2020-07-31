Голову Чернівецької облради Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці відсторонення від посади голови Чернівецької облради Івана Мунтяна.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«30 липня 2020 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та ще на два місяці продовжив відсторонення від займаної посади у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності голови Чернівецької обласної ради, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Строк відсторонення – до 29 вересня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

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Слідчий суддя ВАКС також продовжив процесуальні обов’язки, покладені на голову Чернівецької облради - прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з другим підозрюваним у справі та визначеними в ухвалі свідками; здати на зберігання до Управління ДМС у Чернівецькій області паспорти громадянина України для виїзду за кордон, до 28 вересня включно.

Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. доларів та отриманні 180 тис. доларів хабара від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію «Брусниця».

Раніше ВАКС обрав Мунтяну запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн. 18 лютого застава внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Фото: slovoidilo.ua