На Закарпатті від коронавірусу за добу померли дев'ятеро людей

За минулу добу, 30 липня, на Закарпатті померли 9 осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської ОДА.

“За минулу добу на Закарпатті померли 9 осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19 методом ПЛР,” - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, за минулу добу у 68 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР.

Станом 31 липня 2044 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. Загалом з початку пандемії у 5146 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких 675 - медики та 272 - діти. 192 людей померло.

Станом на ранок 31 липня в області проведено 44500 досліджень COVID-19 методом ПЛР, за останню добу — 745 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, cтаном на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу — 1090 нових.