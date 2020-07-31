Голова Київської облради подав у відставку та склав мандат депутата

Голова Київської обласної ради Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання депутатського мандата.

Відповідна заява опублікована на сайті Київоблради.

"Я вирішив скласти повноваження голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участь ніколи не буду", - зазначив він.

Стариченко нагадав, що нещодавно в обласній раді було створено депутатську групу "За демократичні ініціативи Президента України Володимира Зеленського", до складу якої увійшов і він. "Підтримую це рішення депутатів, оскільки переконаний, що воно ухвалене не заради задоволення політичних амбіцій, а сприятиме подальшій консолідації гілок влади в розбудові рідного краю. Проте наголошую, що створення такої групи не означає мій перехід чи депутатського корпусу до лав політичної партії "Слуга народу", - зазначив Стариченко.

Він нагадав, що свого часу був одним із керівників Радикальної партії Олега Ляшка в області, яка братиме участь і в нинішніх виборчих перегонах.

"Однак особисто не маю наміру продовжувати політичну діяльність та не буду брати участь у місцевих виборах. Проте залишаюся на Київщині та й надалі працюватиму на розвиток нашого краю", - підсумував Стариченко.

Стариченко з листопада 2015 року по травень 2019-го був заступником голови Київської обласної ради, а очолив Київоблраду з 17 травня 2019 року.