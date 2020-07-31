На Закарпатті затримали розбійників, які напали на ювелірну крамницю

На Закарпатті поліцейські затримали групу осіб за вчинення розбійного нападу на ювелірну крамницю.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Оперативники встановили особи зловмисників, які «винесли» з ювелірної крамниці дорогоцінні прикраси на суму близько 2 мільйонів гривень. Фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у Виноградові на вулиці Станційній на початку січня невідомі особи, за попередньою змовою, скоїли напад на ювелірний магазин. Ці особи, погрожуючи пістолетом продавцю магазину, забрали з крамниці коштовності на суму майже 2 млн грн, і серед викраденого були золоті ланцюжки, оздоблені дорогоцінним камінням прикраси тощо.

Розслідування у справі тривало кілька місяців.

У ході опрацювання зібраної доказової бази, поліцейські встановили, що до злочину причетні 36-ти та 27-річний мешканці Кривого Рогу. Вони, розробивши заздалегідь алгоритм злочину, незаконно проникли до приміщення ювелірного магазину та вчинили задумане.

«Закарпатські поліцейські, із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, провели затримання зловмисників. За місцем їх проживання у Кривому Розі проведено обшуки, під час яких правоохоронці вилучили докази причетності чоловіків до скоєного злочину», - уточнюється у повідомленні.

Цим особам слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 ККУ, тобто розбій, вчинений групою осіб. Відповідно до санкції цієї статті їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Фото: mvs.gov.ua