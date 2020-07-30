На Житомирщині затримали три вантажівки зі львівським сміттям

У Коростенському районі Житомирщини поліцейські затримали три вантажівки зі львівським сміттям та зафіксували несанкціонований його скид на комунальному полігоні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«30 липня уночі рейдова група Головного управління Нацполіції Житомирщини затримала три вантажівки, що перевозили сміття без належної супровідної документації. Поліцейські встановили місце призначення вантажу та зафіксували його скид на одному з комунальних полігонів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що появу першого вантажного автомобіля Volvo з напівпричепом оперативники зафіксували після 23:00 29 липня поблизу полігону з утилізації побутових відходів, що неподалік с. Грозиного Коростенського району. Спецтранспорт заїхав на територію підприємства та розвантажився. Поряд працював екскаватор, який відразу розгортав щойно зсипані купи сміття. Згодом поліцейські зупинили ще дві вантажівки.

За словами начальника ГУНП області Юрія Олійника, за кермом усіх транспортних засобів перебували жителі Львівщини, водії одного підприємства того ж регіону. Усіх доставили до Коростенського відділу для надання показів щодо подій. Вантажівки тимчасово вилучені.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо накладення арешту на транспортні засоби.