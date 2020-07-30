У Броварах відкрили справу через погрози журналістці – МВС

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом погроз журналістці.

Про це інформує пресслужба МВС.

"У місті Бровари правоохоронці відкрили кримінальне провадження через погрози журналісту в соціальній мережі", - йдеться у повідомленні.

Так, до Броварського відділу поліції звернулася журналістка із заявою про те, що на власній сторінці в одній із соцмереж Інтернету вона неодноразово виявляла повідомлення від невідомого з погрозами фізичної розправи на її адресу.

Інформація про подію внесена до ЄРДР. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо журналіста). Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.