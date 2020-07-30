У Коломиї відкрили пам’ятник "Щит України" на знак подяки військовим

У середмісті Коломиї відкрили пам’ятник "Щит України" на знак шани і подяки військовим - учасникам АТО/ООС.

Про це повідомляє Коломийська міська рада.

«Відтепер у середмісті буде ще одне пам'ятне місце. Шану і подяку своїм воїнам Коломия втілила у монументі "Щит України", який сьогодні урочисто відкрили за участі військових 10 гірсько-штурмової бригади, керівництва міста, духовенства та громади», - йдеться у повідомленні.

У Коломиї відкрили пам’ятник "Щит України"//Фото: Коломийська міськрада

Зазначається, що сьогодні, 30 липня, 10 гірсько-штурмова бригада, яка дислокується в Коломиї, повернулась із зони проведення ООС.

Під час урочистостей бійців нагородили орденами, почесними відзнаками, нагрудними знаками та подяками. Зі смутком сьогодні згадали й полеглих бійців бригади.

«Загалом віддали своє життя за Україну 32 військовослужбовці коломийської «десятки», - зазначили в ОДА.

У Коломиї урочисто зустріли бійців 10-ої гірсько-штурмової бригади / Фото: if.gov.ua

Після урочистостей бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади пройшлися центральними вулицями Коломиї у супроводі техніки, яка допомагає їм боронити східні рубежі держави.