Обстріл автівки активіста: підозрюваного відправили за ґрати на два місяці
Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.
"За клопотанням прокурорів Комінтернівської місцевої прокуратури, взято під варту без права на заставу 29-річного мешканця м. Южне, підозрюваного у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, суд встановив, що 28 липня 2020 року підозрюваний, рухаючись по автодорозі Одеса - Южне на автомобілі Toyota RAV4, зробив близько 6 пострілів у бік автомобіля, який рухався в попутному напрямку і в якому перебували водій і 4 пасажирів.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Лиманського відділу поліції ГУ НП в Одеській області.
За скоєння такого злочину законом передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком до 7 років.
Як повідомляв Укрінформ, поліція затримала учасників стрілянини на автотрасі Южний - Одеса біля с. Візирка Одеської області. У ході операції “Перехоплення” вилучено два автомобілі, на яких рухалась група хуліганів і було відкрито вогонь з травматичної зброї по автівці ВАЗ, в якій їхав лідер одеської ГО "Вуличний фронт" Дем'ян Ганула.
За даними поліції, учасники події встановлені, це - жителі міста Южне віком від 25-ти до 31-го року.
За словами Ганула, стріляв, зокрема, по автомобілю ВАЗ 29-річний житель Южного Віктор Салій.