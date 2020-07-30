Справа про вбивство двох підлітків на Львівщині дійшла до суду

Справа про вбивство двох підлітків на Львівщині дійшла до суду

Укрінформ
Прокурори вручили обвинувальний акт трьом підозрюваним в убивстві 17-річного юнака та 16-річної дівчини на Львівщині.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба прокуратури Львівської області.

"Обвинувальний акт, затверджений ювенальними прокурорами, у четвер, 30 липня, скеровано до Золочівського районного суду. Ідеться про 18 та 19-річного мешканців с.Грабово та їх неповнолітнього співучасника, якого вдалось встановити у результаті низки слідчих дій. За версією слідства, вказані особи до смерті бітами побили 17-річного юнака та 16-річну дівчину, їх тіла спалили та закопали у лісі", - зазначається в повідомленні.

31 березня цього року правоохоронцям вдалось викрити зловмисників та віднайти понівечені тіла на території Золочівського району. Також з’ясувалось, що підозрювані причетні до збуту наркотиків.

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Їх дії кваліфіковано за ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч.2 ст.306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів), ч. 2 ст.307 (збут наркотичних засобів) та п.п.1, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Тепер за вчинене двом дорослим обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення, а неповнолітньому – до 15 років позбавлення волі. Усі троє перебувають під вартою.

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