Справа про вбивство двох підлітків на Львівщині дійшла до суду

Прокурори вручили обвинувальний акт трьом підозрюваним в убивстві 17-річного юнака та 16-річної дівчини на Львівщині.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба прокуратури Львівської області.

"Обвинувальний акт, затверджений ювенальними прокурорами, у четвер, 30 липня, скеровано до Золочівського районного суду. Ідеться про 18 та 19-річного мешканців с.Грабово та їх неповнолітнього співучасника, якого вдалось встановити у результаті низки слідчих дій. За версією слідства, вказані особи до смерті бітами побили 17-річного юнака та 16-річну дівчину, їх тіла спалили та закопали у лісі", - зазначається в повідомленні.

31 березня цього року правоохоронцям вдалось викрити зловмисників та віднайти понівечені тіла на території Золочівського району. Також з’ясувалось, що підозрювані причетні до збуту наркотиків.

Їх дії кваліфіковано за ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч.2 ст.306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів), ч. 2 ст.307 (збут наркотичних засобів) та п.п.1, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Тепер за вчинене двом дорослим обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення, а неповнолітньому – до 15 років позбавлення волі. Усі троє перебувають під вартою.