На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів

На Миколаївщині вантажівка збила на смерть двох пішоходів

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Укрінформ
У Кривоозерському районі Миколаївщини вантажівка збила на смерть двох пішоходів - чоловіків 26 та 30 років.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«30 липня, близько 13:00 на 297 км + 900 автодороги М-05 «Київ – Одеса», поблизу смт Криве Озеро, 47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків – 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішоходи загинули на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув'язнення.

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