Харків ефективно поєднує в собі можливості науки та потужності бізнесу – Разумков

Харків демонструє поєднання закладених історично можливостей у сфері освіти і науки та потужностей бізнесу, державних і приватних підприємств.

На цьому акцентував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 30 липня, відвідуючи Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого у Харкові та Наукову бібліотеку закладу в рамках своєї поїздки в регіон, повідомляє пресслужба парламенту.

«Харків – дійсно одне з небагатьох міст, в якому чудово поєднуються закладені історично можливості у сфері освіти і науки та потужності бізнесу, державних та приватних підприємств. Інтелектуальний потенціал цього міста важко порівняти з будь-яким іншим в Україні, адже він займає друге місце по кількості вищих навчальних закладів. І рівень освіти, науки та практичного їх використання, який ми тут спостерігаємо, – це гарний приклад, який варто поширювати на всю Україну», – підкреслив спікер.

Разумков також зауважив, що зараз перед Україною та всім світом через пандемію постало багато додаткових викликів. «Сподіваюсь, що ця криза для України стане можливістю. І саме на таких кластерах, як у Харкові, цю можливість треба розвивати», – зазначив він.

Голова ВР також висловив вдячність керівництву та працівникам університету від депутатського корпусу за допомогу та експертну підтримку в розробці законопроєктів. «Проєктів рішень дійсно чимало, а експертиз такого рівня, які можуть надавати у вашому закладі, – не так багато, як хотілося б. Сьогодні представники влади, науки та бізнесу, державного та приватного сектору мають об’єднатися. Тільки разом виходячи з кризи, ми зможемо рухатися вперед, створювати точки зростання та розбудовувати державу», – наголосив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня Голова ВР розпочав дводенну робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей.

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На Донеччині Разумков відвідав військову частину А 0135-II у місті Часів Яр і КПВВ «Майорське», а в Луганській області ознайомився з роботою 59-го військового мобільного госпіталю, відвідав село Смолянинове, яке постраждало внаслідок лісових пожеж, Кудряшівську загальноосвітню школу та Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп».

30 липня спікер продовжив робочу поїздку. Так, на Харківщині він планував відвідати державні підприємства «Харківський завод спеціальних машин» і «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», а також Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.