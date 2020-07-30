На Харківщині обстріляли комбайнерів у полі
Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
«30 липня до Дергачівського відділу поліції надійшло повідомлення від 59-річного чоловіка. Він розповів, що під час збору врожаю на полі поблизу села Черкаська Лозова невідомі заблокували роботу комбайна, погрожуючи комбайнеру та його помічнику предметом, схожим на пістолет, а потім здійснили постріли в їх бік. Чоловіки вимушені були зупинити польові роботи», - йдеться у повідомленні.
Під час огляду місця події поліцейські виявили на транспортному засобі пошкодження, а на відстані близько 500 метрів від місця події на сусідньому полі предмет, схожий на пістолет, магазин якого споряджений набоями.
Поліцейські затримали нападника - це 24-річний чоловік. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У відділі комунікації ГУ Нацполіції кореспонденту Укрінформу поки що не надали інформації про причини нападу на комбайнера, слідчі тільки почали працювати із затриманим.
За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини злочину.
Фото: Національна поліція