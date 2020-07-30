На Харківщині обстріляли комбайнерів у полі

У Дергачівському районі на Харківщині під час збирання врожаю на полі невідомі пострілами зупинили роботу комбайнерів.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«30 липня до Дергачівського відділу поліції надійшло повідомлення від 59-річного чоловіка. Він розповів, що під час збору врожаю на полі поблизу села Черкаська Лозова невідомі заблокували роботу комбайна, погрожуючи комбайнеру та його помічнику предметом, схожим на пістолет, а потім здійснили постріли в їх бік. Чоловіки вимушені були зупинити польові роботи», - йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця події поліцейські виявили на транспортному засобі пошкодження, а на відстані близько 500 метрів від місця події на сусідньому полі предмет, схожий на пістолет, магазин якого споряджений набоями.

Поліцейські затримали нападника - це 24-річний чоловік. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції кореспонденту Укрінформу поки що не надали інформації про причини нападу на комбайнера, слідчі тільки почали працювати із затриманим.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Встановлюються всі обставини злочину.

Фото: Національна поліція