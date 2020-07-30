На Житомирщині мати жорстоко побила однорічну дочку

На Житомирщині дівчинка віком 1,3 роки потрапила до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, синцями та забоями після того, як її побила мати.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«У будинку було виявлено дівчинку, віком 1,3 роки, з явними ознаками побиття. Під час першочергового огляду лікарі діагностували у неї синці та забої на обличчі та голові, уже у лікарні, куди терміново госпіталізували дівчинку, – закриту черепно-мозкову травму», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дитина проживає разом із матір’ю та її співмешканцем, які мають пристрасть до алкоголю. Окрім неї, на вихованні 27-річної жінки є ще четверо малолітніх дітей, найстаршій з яких 10 років.

Як розповіла начальник підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук, родина перебуває на обліку соціальних служб. Упродовж останніх 2 років мати притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків із виховання дітей, а ювенальні інспектори ще у квітні ініціювали розгляд доцільності перебування дитини разом із матір’ю. Однак відповідного рішення так і не прийняли.

Попередньо поліцейські встановили, що маленьку дівчинку побила нетвереза мати нібито за те, що дитина своїм плачем заважала їй чаркувати.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною Кримінального кодексу України і розбираються у ситуації. Четверо інших дітей наразі вилучені з родини і знаходяться під наглядом бабусі.

За чинним законодавством, жінці загрожує обмеження чи позбавлення волі до 2 років.