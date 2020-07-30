Депутат Фельдман написав Президенту, що отримує погрози через “Барабашово”

Народний депутат України Олександр Фельдман направив відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському, генпрокурору Ірині Венедиктовій, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову й очільнику СБУ Івану Баканову.

У ньому він заявляє про погрози, які отримує останнім часом. Текст листа розміщений на сторінці Фельдмана у Facebook.

«Загрози життю та здоров'ю - щодо мене особисто і членів моєї сім'ї - надходили з невідомих телефонних номерів і раніше, проте стали систематичними саме в нинішньому році. Всі вони стосуються моєї позиції щодо захисту інтересів багатьох тисяч підприємців, які працюють на ТЦ "Барабашово", проти зазіхань на ринок з боку нинішнього керівництва Харківської міськради і особисто Кернеса, а також ініційованого ним незаконного будівництва дороги через "Барабашово". Неодноразові звернення з цього приводу до правоохоронних органів, на жаль, не призвели до жодних результатів, виконавці і замовники не були знайдені і притягнуті до відповідальності", - заявив Фельдман.

За його словами, вкотре sms-повідомлення з погрозами він отримав вчора, 29 липня: "Якщо, мовляв, не припиниш збирати пікети і не залишиш ринок, замість яєць полетить щось серйозніше. Пам'ятай про сім'ю. Тобі є що втрачати".

"Подібні повідомлення надійшли також керівництву Концерну "АВЭК и Ко" і ТЦ "Барабашово". Ці загрози можуть бути безпосередньо пов'язані з серією пікетів, які група підприємців "Барабашово" провела 28 липня біля органів державної влади України в Києві з вимогою зупинити незаконні дії Кернеса", - йдеться в листі.

За словами Фельдмана, на один із цих пікетів напали невідомі люди спортивної статури в масках: "Раніше такі ж люди в масках здійснювали підпали і напади на території ТЦ "Барабашово".

Фельдман не виключає, що посилення загроз може мати зв'язок із його рішенням балотуватися на пост Харківського міського голови.

29 липня народний депутат Олександр Фельдман подав позов до суду на мера Харкова Геннадія Кернеса про захист честі і гідності, не вимагаючи при цьому матеріальної компенсації, яку, за його словами, "довелося би виплачувати з міського бюджету, тобто з кишені харків'ян".

Позов стосується поширеної Кернесом заяви про те, що нібито Фельдман організував підпал будівельної техніки, що прибула на місце будівництва нової дороги.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня о 03:50 невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю на майданчик в районі станції метро "Київська", де розпочато будівництво нової дороги через територію ТЦ "Барабашово", в результаті чого буде демонтовано 2 тис. робочих місць.

Тоді ж Кернес на сайті міськради заявив, що підпал машин - улюблений метод нардепа Олександра Фельдмана залякувати конкурентів. Адміністрація ТЦ "Барабашово" спільно з підприємцями торгового центру затребували публічних вибачень від міського голови Харкова за звинувачення в причетності Фельдмана або співробітників ринку до підпалу машин. Того ж дня, 22 липня, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України із санкцією позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.