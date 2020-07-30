У Вінниці розпочався IV Жіночий бізнес форум VinLadyFest

У Вінниці в четвер розпочався IV Жіночий бізнес-форум VinLadyFest.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила ініціаторка та організаторка VinLadyFest, засновниця Української Платформи «Жінки в Бізнесі», Президент Business People Club Надія Лисецька.

«Попри те, що усі жінки дуже різні, перед всіма нами постає питання, як стати успішною в усіх сферах одночасно, віднайти гармонію та поєднати усю багатогранність жінок. Нам доводиться бути дружиною, мамою і при цьому розвиватися у професійній сфері. Відтак ми зібрали бізнес-вумен на VinLadyFest, де відомі жінки поділяться власними історіями успіху, розкриють секрети зростання бізнесу та розвитку особистості», - повідомила Лисецька.

За її словами, проведення форуму планувалося у березні, але через карантин він проходить лише наприкінці липня. VinLadyFest зібрав активних ділових жінок учетверте і попри те, що триватиме усього один день, має насичену програму.

Так, упродовж дня учасницям форуму презентують Українську Платформу «Жінки в Бізнесі», вони візьмуть участь у кількох панельних дискусіях, зокрема, Women for Women. Окрім того, відомі бізнес-коучі проведуть кілька тематичних тренінгів, будуть презентовані історії успіху жінок-підприємниць.

Крім того, відомі громадські діячки поспілкуються з учасницями VinLadyFest на теми гендерної рівності та інклюзії, а також питання гармонізації бізнесових стосунків із чоловіками.

Захід проводиться з метою пожвавлення ділової активності та розвитку підприємництва серед жіноцтва регіону. Він виконує функцію платформи для нетворкінгу, обміну досвідом, корисних майстер-класів, а також стає джерелом мотивації та натхнення для жінок-підприємниць.