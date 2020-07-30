Ryanair запустить два нові авіарейси з Одеси

Лоукостер Ryanair вніс до розкладу і системи бронювання два нових авіарейси з Одеси - до Афін і Барселони, які планують запустити з 27 жовтня.

Про це повідомляє спеціалізований сайт із посиланням на Ryanair.

"Польоти в Грецію виконуватимуться один раз на тиждень, а в Іспанію - двічі. Мінімальна заявлена ​​ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликої ручній поклажі з габаритами до 40х25х20 см починається від 979 грн в один бік. З системи бронювання Ryanair випливає, що обидва нових маршрути лоукост запустить із 27 жовтня", - наголошується в повідомленні.

Рейси за маршрутом Одеса - Афіни виконуватимуться щосуботи, а в деякі тижні також і щовівторка. Польоти Одеса-Барселона внесені до розкладу щовівторка і суботах.

З урахуванням раніше анонсованих і запущених маршрутів мережа Ryanair з Одеси буде включати 12 міст: Берлін, Афіни, Будапешт, Болонья, Бергамо, Рим, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Вроцлав, Барселона.