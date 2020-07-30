В Карпатах 39 громадських ініціатив отримають для реалізації понад 10 мільйонів

В Карпатах 39 громадських проєктів, які перемогли на конкурсі, отримають для реалізації понад 10 млн грн.

Про це йдеться у прес-релізі Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», який є у розпорядженні Укрінформу.

«28 липня відбулося засідання Конкурсної ради Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад 2020 від Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна», де було визначено 39 проєктів-переможців загальною вартістю більше 10 мільйонів гривень (в тому числі 7 147 318,48 гривень гранту). Можливість втілити свої ідеї отримали 12 проєктів з Львівської, 12 - із Закарпатської, 13 - з Івано-Франківської та 2 із Чернівецької областей», - повідомляє Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна».

За їхньою інформацією, серед переможців 26 органів місцевого самоврядування, 3 громадські організації, 7 комунальних закладів, 3 благодійні фонди.

«За пріоритетами розподіл наступний: а) збереження і популяризація історико-культурної спадщини – 16 проєктів, б) збереження і популяризація природної спадщини – 6, в) подолання наслідків COVID 19 для закладів охорони здоров'я та суб'єктів підприємництва – 5, г) безпека громад Карпатського регіону – 8, ґ) розвиток спорту в гірських громадах – 4», - зазначають в Асоціації.

Тут додають, що це вже втретє Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» у партнерстві з Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними радами проводить Конкурс ініціатив місцевих карпатських громад. За цей час вдалося профінансувати 65 проєктів на загальну суму близько 20 млн грн.

«Унікальність нашої Програми полягає в тому, що вперше коштом чотирьох обласних бюджетів створений і вже третій рік поспіль працює єдиний фінансовий інструмент, який дозволяє втілювати ініціативи місцевих карпатських громад. Тішимося, що Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна», як адміністратор конкурсу, дає шанс гірським громадам досягати хай невеликим фінансовим ресурсом, але відчутних результатів для своїх територій», - наголошують в Асоціації.

Конкурс проєктів тривав з 22 травня до 22 червня. Заявки могли подавати органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди та комунальні організації, які зареєстровані на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей. Загалом було подано 176 проєктів.