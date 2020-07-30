Нові вагони для метро Харкова поставить китайська компанія

Європейський інвестиційний банк розглянув скаргу Крюківського вагонобудівного заводу щодо результатів тендеру на поставку 40 вагонів для КП «Харківський метрополітен» китайською компанією CRRC і визнав претензії українського виробника-конкурента необґрунтованими.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

«Пропозиції обох учасників відповідали технічним характеристикам, які були визначені тендерною документацією, і мали прийнятні гарантійні зобов'язання. Але за критеріями ціни різниця між цими пропозиціями становила понад 1 млн євро, а вартість запасних частин і устаткування для технічного обслуговування і ремонту в китайській компанії була вдвічі нижчою, ніж в іншого учасника торгів. У результаті, було визначено переможця, узгодженого пізніше з банком, - CRRC TANGSHAN CO., LTD. Однак, Крюківський вагонобудівний завод не погодився з рішенням щодо визначення переможця і подав скаргу до Комітету ЄІБ з розгляду скарг на процеси закупівель. За результатами розгляду скарги банк затвердив рішення КП «Харківський метрополітен» щодо визначення переможця тендеру та визнав претензії Крюківського вагонобудівного заводу необґрунтованими», - пояснюють у міськраді.

Як повідомлялося, фінансова угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком від 11 листопада 2016 року була ратифікована Законом України від 12 квітня 2017 року «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Тендер, про який ідеться, метрополітен оголосив у червні минулого року. Участь у ньому взяли дві компанії: ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна) і CRRC TANGSHAN CO., LTD (Китай). За умовами, протягом 35 місяців КП «Харківський метрополітен» має отримати 8 поїздів, це 40 вагонів, а також відповідні запчастини, допоміжні інструменти і комплектуючі сервіси. Розмір замовлених вагонів - 2675 мм в ширину і 3650 мм у висоту. Довжина поїзда 96,18 м.Вагони розраховані на колію 1520 мм і максимальну швидкість руху 80 км/год.

На початку червня 2020 року стало відомо, що CRRC стала переможцем. Тоді ж представники ПАТ «КВБЗ» заявили, що оскаржують результати тендеру й направили відповідне звернення до ЄІБ. На підприємстві наголосили, що закупівля імпортних вагонів несе додаткові фінансові втрати в розмірі понад 25% від суми договору (податки та розмитнення).

Читайте також: Харківське метро за час карантину зазнало збитків на 180 мільйонів

28 липня народний депутат з Харкова Олександр Бакумов (партія "Слуга народу") на своїй сторінці у Facebook заявив, що результатами тендеру зацікавилися в уряді. За його словами, прем’єр Денис Шмигаль доручив створити комісію із залученням спеціалістів Мінінфраструктури, представників ПАТ «КВБЗ», незалежних фахівців і експертів та провести експертизу та аналіз результатів тендеру.

Бакумов наполягає, що закупка поїздів українського виробництва, зокрема, зекономить для Харкова 4,4 млн евро ввізного мита та здешевить обслуговування у 6,38 рази на 1 км пробігу.