Понад пів сотні населених пунктів в Україні - без світла через негоду

Понад пів сотні населених пунктів в Україні - без світла через негоду

Укрінформ
В Україні через негоду (дощ, гроза, пориви вітру) станом на  ранок четверга знеструмлені 52 населені пункти.  

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07:00 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 52 населені пункти у 5 областях, а саме: Чернігівська – 23,  Рівненська – 13, Сумська – 10, Волинська – 3 та Чернівецька – 3", - йдеться у повідомленні. 

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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