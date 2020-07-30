В Одесі пологовий будинок забезпечили реанімаційним комплексом для немовлят

Сучасний багатофункціональний реанімаційний комплекс, що дозволяє проводити комплекс ургентних маніпуляцій одночасно кільком фахівцям з перших хвилин життя новонароджених з малою вагою, придбала група одеських депутатів для палати інтенсивної терапії міського пологового будинку №1.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради .

"Триває оснащення лікувально-профілактичних установ Одеси сучасним медичним обладнанням. Зокрема, для міського пологового будинку №1 придбано за кошти депутатського фонду членів міськради реанімаційний столик європейського класу, призначений для адаптації новонароджених до умов зовнішнього середовища і лікування в палатах інтенсивної терапії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "багатофункціональний реанімаційний комплекс дозволяє проводити комплекс ургентних маніпуляцій одночасно кільком фахівцям з перших хвилин життя новонародженого". Це мінімізує ризики і значно покращує якість перших годин і днів життя тих малюків, які народилися з малою вагою. В одній локації можна провести фототерапію, рентген і виміряти масу тіла.

Столик оснащений усіма необхідними модулями для проведення реанімаційних заходів, зокрема, для постачання кисню і контролю основних параметрів життєзабезпечення. Також неонатальний столик може бути використаний для тривалого лікування різних патологічних станів.