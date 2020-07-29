У Калуші розгортають додаткові ліжка через збільшення хворих на COVID-19

У Калуській центральній районній лікарні в Івано-Франківській області розгортають додатково 20 ліжок для хворих на COVID-19 та пацієнтів із запаленням легень.

Про це повідомляє місцева газета "Нафтохімік-Калуш".

"Зважаючи на ситуацію на Прикарпатті та Калущині зокрема, коли число хворих як на пневмонію, так і з підозрами на COVID-19 зростає, ми змушені розгортати та облаштовувати додаткові ліжка для них... Ми все робимо для того, щоб розгорнути додатково 20 ліжок для хворих на легеневі захворювання та з підозрою на коронавірус", - розповів генеральний директор комунального закладу "Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад" Іван Красійчук.

За його словами, у лікарні є і приміщення для цього, достатньо і препаратів. Єдина проблема – через захворюваність медичних працівників, їх фізичну втому, адже в посиленому режимі вони працюють уже чотири місяці, є проблеми із забезпеченністю повноцінних змін, особливо щодо середнього і молодшого медперсоналу.

Станом на 29 липня в Калуській ЦРЛ перебуває 60 пацієнтів з пневмоніями, з них 23 отримали лабораторне підтвердження COVID-19. Наразі влада Калуша розглядає можливість посилення карантинних обмежень.

В Івано-Франківській області за останню добу на COVID-19 захворіли 118 людей, а загалом лабораторно підтверджено у 4342 випадки захворювання.

За даними Системи моніторингу, на Прикарпатті за останню добу від коронавірусу померла одна людина, 15 пацієнтів одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, протягом останньої доби зафіксовано 1022 нових випадки.

Фото: naftohimik.info