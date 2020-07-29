ЮНІСЕФ передав Харківщині маски, рукавички та антисептики

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні передав для соціальних працівників Харківської області засоби індивідуального захисту, яких має вистачити на 2 місяці роботи.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«Допомога надійшла 29 липня у рамках проєкту «Оцінка та реагування на виклики щодо захисту дітей під час пандемії COVID-19». Для 514 людей, які працюють із сім’ями, куди повернулись дітки з інтернатних закладів, передали маски, рукавички та антисептичні засоби. Кожен з працівників отримає запас на 2 місяці роботи», - йдеться у повідомленні.

ЮНІСЕФ передав соціальним працівникам Харківщини засоби індивідуального захисту / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Харківщина - одна з 5 областей, де з інтернатних установ повернулась найбільша кількість дітей. Саме в таких регіонах і реалізується проєкт ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики України та Громадською спілкою «Українська мережа за права дитини».

Читайте також: Мінцифри домовилося про співпрацю з ЮНІСЕФ

За інформацією начальниці служби у справах дітей Харківської ОДА Ольги Шевченко, після початку карантину до сімей повернулося 3300 дітей, які перебували в інтернатних установах, і на сьогодні проведено моніторинг близько 3000 сімей.