У Луцьку ветерани і підприємці вимагають звільнити очільницю муніципальної варти

У Луцьку другий день поспіль триває акція протесту, учасники якої - ветерани АТО/ООС і приватні підприємці - вимагають звільнити з посад очільницю Департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську і радника т.в.о.міського голови Ігоря Поліщука.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Під Департаментом муніципальної варти Луцька зібралися ветерани АТО/ООС та підприємці Центрального ринку. Люди мітингують другу добу... Вимагають звільнення очільниці муніципальної варти Юлії Сиротинської та радника міського голови Ігоря Поліщука", - йдеться у повідомленні.

Інформують, що сьогодні мітингувальники подали до прокуратури звернення з проханням розслідувати службові зловживання директорки Департаменту муніципальної варти Сиротинської. Письмове звернення прийняв прокурор луцької місцевої прокуратури Василь Корнесюк.

Частина учасників акції залишалася під міськрадою навіть вночі.

Причиною протестів, як заявляють організатори, стали публічно висловлені Сиротинською і Поліщуком образи в бік ветеранів українсько-російської війни і підприємців Центрального ринку. Напередодні протестувальники приходили вимагати вибачень до міської ради, але ні Сиротинська, ні Поліщук там не з'явилися.

Акція планувалася на 21 липня, але була перенесена через захоплення автобусу із заручниками в центрі Луцька.

Першопричиною конфліктів між підприємцями та міською владою стало рішення про перенесення Центрального (Старого) ринку Луцька, прийняте 29 січня 2020 року. Підприємців зобов'язали до 3 лютого очистити земельну ділянку на вул. Глушець, 1, від розміщених там тимчасових споруд та конструкцій. Коли ті відмовилися, "Муніципальна варта" приступила до примусового демонтажу, що призвело до сутичок.