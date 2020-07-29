Франківськ вшановує пам'ять Андрея Шептицького

В Івано-Франківську вшановують пам'ять Андрея Шептицького. Божественну літургію відслужать у Архікатедральному соборі УГКЦ та проведуть панахиду біля пам’ятника Митрополиту.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Сьогодні вшановуємо Митрополита Андрея Шептицького, одного з духовних лідерів українського народу. Тож нині у Архікатедральному і Митрополичому соборі УГКЦ відбулася Божественна Літургія та панахида біля пам’ятника Митрополиту до 155-ліття від дня його народження», - повідомив Марцінків.

За його інформацією, саме в Івано-Франківську почалося Архієрейське служіння Митрополита, коли 2 лютого 1899 імператор Франц Йосиф I номінував Андрея Шептицького на Станіславівського єпископа.

« І саме в нашому місті першим в Україні був встановлений пам’ятник, що вшанував його постать...», - зазначив мер Івано-Франківська.

Пам’ятник Митрополиту Шептицькому в Івано-Франківську встановили у 2015 році на площі, яка носить його ім’я. Автори пам'ятника — молоді скульптори Степан Федорин та Микола Гурмак. Вартість пам’ятника і облаштування території сягала близько мільйона гривень. Скульптуру виконано у стилістиці традиційного українського іконопису: з витягнутими пропорціями фігур. Пам'ятник освятив глава УКГЦ Святослав (Шевчук).

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Митрополит Андрей Шептицький (мирське ім'я Роман Марі́я Александер Шептицький; 29 липня 1865, село Прилбичі — 1 листопада 1944, Львів) — український релігійний діяч, меценат, граф. Єпископ Української греко-католицької церкви; від 17 січня 1901 до смерті — Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви. Належить до знатного галицького роду Шептицьких. Доктор права. За мудрі настанови й великі труди він отримав багато народних імен: Український Мойсей, Духовний будівничий, Провідник української нації, Великий митрополит.