На Київщині за добу - 39 випадків COVID-19

У Київській області за минулу добу підтверджено 39 нових випадки COVID-19, зокрема у трьох дітей.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3629 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 317 дітей та у 577 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 39 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 3-х дітей віком від 5 до 16 років та у 36 дорослих.

З них 10 хворих госпіталізовано та перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 29 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 674 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2955 осіб.

Одужало всього 2602 особи, з них 229 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 28 осіб, у тому числі 8 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померло 60 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу нових повідомлень про летальні випадки не надходило.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7068 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 37 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 12719 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.