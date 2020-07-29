На Житомирщині за добу захворіли менше людей, ніж одужали
Про це інформує Житомирська обласна рада.
«За минулу добу в Житомирській області виявлено 20 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями», - йдеться у повідомленні.
Нові випадки інфікування виявили у Житомирі (6), Черняхівському (6), Житомирському (3), Коростишівському (2), Новоград-Волинському (2) та Баранівському (1) районах.
Водночас за минулу добу 25 людей одужали від COVID-19 і один хворий помер.
Загалом на Житомирщині підтвердили 1764 випадки COVID-19, 1431 людина одужала, 36 померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджені 67 597 випадків COVID-19, за добу – 1022 нових. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1650 летальних випадків, 37 394 людини одужали.