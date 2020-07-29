На Житомирщині за добу захворіли менше людей, ніж одужали

На Житомирщині за минулу добу, 28 липня, зафіксували 20 нових випадків COVD-19 і водночас 25 людей подолали хворобу.

Про це інформує Житомирська обласна рада.

«За минулу добу в Житомирській області виявлено 20 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями», - йдеться у повідомленні.

Нові випадки інфікування виявили у Житомирі (6), Черняхівському (6), Житомирському (3), Коростишівському (2), Новоград-Волинському (2) та Баранівському (1) районах.

Водночас за минулу добу 25 людей одужали від COVID-19 і один хворий помер.

Загалом на Житомирщині підтвердили 1764 випадки COVID-19, 1431 людина одужала, 36 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджені 67 597 випадків COVID-19, за добу – 1022 нових. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1650 летальних випадків, 37 394 людини одужали.