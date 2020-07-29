На Житомирщині за добу захворіли менше людей, ніж одужали

На Житомирщині за добу захворіли менше людей, ніж одужали

Коронавірус
Укрінформ
На Житомирщині за минулу добу, 28 липня, зафіксували 20 нових випадків COVD-19 і водночас 25 людей подолали хворобу.

Про це інформує Житомирська обласна рада.

«За минулу добу в Житомирській області виявлено 20 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями», - йдеться у повідомленні.

Нові випадки інфікування виявили у Житомирі (6), Черняхівському (6), Житомирському (3), Коростишівському (2), Новоград-Волинському (2) та Баранівському (1) районах.

Водночас за минулу добу 25 людей одужали від COVID-19 і один хворий помер.

Загалом на Житомирщині підтвердили 1764 випадки COVID-19, 1431 людина одужала, 36 померли.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджені 67 597 випадків COVID-19, за добу – 1022 нових. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1650 летальних випадків, 37 394 людини одужали.

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