Літо у розпалі: синоптики прогнозують спеку до 35°, місцями дощі з градом

В Україні у середу, 29 липня, у західних, а також Вінницькій та Житомирській областях пройдуть дощі, грози, місцями з градом та шквалами вітру. На решті території без опадів, вдень очікується до 35° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"29 липня вдень у західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 30-35°, у західних областях, Приазов'ї та Криму 24-29°; в Карпатах вдень 19-24°", - зазначається у повідомленні.

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Також синоптики попередили, що 29 липня у східних, центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 29 липня без опадів. Температура вдень 32-34°. На Київщині також сухо, вдень 30-35°.