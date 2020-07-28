Обстріл автівки активіста на Одещині: поліція встановила нападників

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

“Автомобілі, на яких пересувалися учасники стрілянини біля с. Візирка, виявлені та вилучені. Спеціальну поліцейську операцію “Перехоплення” завершено. Зараз проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії. Наразі усі учасники події встановлені. Всі вони - жителі міста Южне віком від 25-ти до 31-го років”, - йдеться у повідомленні.

В поліції додали, що в рамках розпочатого за фактом хуліганства кримінального провадження вирішується питання про затримання підозрюваних в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомлялося, лідер одеської ГО "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул заявив, що 28 липня в обідню пору невідомі зловмисники вогнепальної зброї обстріляли автомобіль ВАЗ, яким він добирався з міста Южний до Одеси. За словами Ганула, спершу автомобіль Toyota RAV4 на київських номерах і нерозмитнений Mercedes намагались зіштовхнути його автомобіль з траси під час руху, а потім почали обстрілювати з двох боків. Він додав, що поліцейським було надано реєстраційний номер одного з автомобілів, у якому перебували нападники.

Поліція оголосила операцію “Перехоплення”.

Подію кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.