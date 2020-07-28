Рівень кишкової палички на пляжах Миколаєва перевищує норму в 140 разів

У розпал туристичного сезону на пляжах міста Миколаєва рівень кишкової палички у воді перевищує норму від 14 до 140 разів.

Про це йдеться у висновках ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України», опублікованих адміністрацією Заводського району Миколаєва у Facebook.

«ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє про результати аналізів проб води на міських пляжах та рекреаційних зонах Миколаєва за мікробіологічними показниками в період з 13 по 17 липня 2020 року. Встановлено, що показник індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок перевищує санітарно гігієнічні норми й складає (при нормі 5000 в куб.дм) в районі пляжів: «Стрілка» - 700 000 (перевищення в 140 разів), «Чайка» - 200 000 (в 40 разів), «Прибій» - 70 000 (в 14 раз), берегова зона «Намив» - 700 000 (у 140 разів)», - йдеться у повідомленні.

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Патогенні мікроорганізми не виявлені.

Попри такі показники, пляжі не закриті і багато хто там відпочиває і купається.