На трасі Южний - Одеса обстріляли машину активіста

Невідомі зловмисники обстріляли 28 липня в обідню пору автомобіль ВАЗ, яким добирався з міста Южний до Одеси лідер одеської ГО "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул.

Про це Ганул повідомив на своїй сторінці в Facebook, вважаючи, що стрільці з двох інших машин скоїли на нього замах.

"Під час зближення з автівкою ВАЗ, в якій я їхав на пасажирському сидінні, невідомі відкрили по нас вогонь з вогнепальної зброї з вікон автомобілів Toyota RAV4 на київських номерах і Mercedes (нерозмитненому). Спершу намагались зіштовхнути з траси під час руху, а потім почали обстрілювати з двох боків із травматичних пістолетів. Якимсь дивом не вцілили у мене, може, тому що й ми вирішили відстрілюватись. Чим не замах?" - зазначив Ганул.

Громадський активіст оприлюднив відеофайл, на якому продемонстрував вм'ятини від кулі на корпусі ВАЗ.

За його словами, поліцейським надано реєстраційний номер одного з автомобілів, з якого близько 13 години обстріляли ВАЗ, в якому він їхав у напрямку Одеси.

«Поліція перевіряє повідомлення про стрілянину поблизу с. Візирка Одеської області. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введено спеціальну поліцейську операцію «Перехоплення», - йдеться у повідомленні поліції.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що у ніч проти 3 квітня поточного року зловмисники спалили автомобіль Меrcedes С-350, який належав дружині Ганула.

За словами керівника відділу комунікацій ГУ Нацполіції області Любові Гордієвської, слідчі Приморського відділу поліції Одеси розслідують обставини займання близько 3-ї год ночі автомобіля Mercedes С-350, припаркованого на вулиці Успенській. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.