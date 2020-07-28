На Луганщині через обвал на шахті загинув гірник

На Луганщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі гірника на шахті «Новодружеська».

Про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.

«Слідством встановлено, що 27 липня близько 15.50 години на вугледобувному підприємстві під час виконання робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи, внаслідок якого прохідник отримав несумісні з життям тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Цей факт було кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, причини події будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Луганщини.