Як підняти Delfi: Криклій зібрав експертів на засідання в Одесі

Провідні фахівці конструкторських бюро та науково-дослідницьких інститутів України визначають найбільш ефективний варіант зняття з мілини й евакуації з узбережжя Одеси аварійного танкера Delfi.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Facebook.

"Новини з Одеси. Обираємо найефективніший спосіб евакуації затонулого танкера Delfi. Є два можливих варіанти евакуації: підняття танкера або розріз на дві частини. Останній - це крайня міра", - зазначив Криклій.

Він висловив переконання, що "тепер ми якнайшвидше вирішимо проблему з танкером і, нарешті, звільнимо пляж "Дельфін" від токсичного металобрухту".

За словами міністра, Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority обере компанію-підрядника для евакуації судна і договір на виконання робіт підпишуть до кінця серпня.

Як повідомляв Укрінформ, ДП "АМПУ" розпочне вибір компанії-підрядника за перемовною (спрощеною - ред.) процедурою для виконання робіт з підняття й видалення з мілини аварійного танкера Delfi відразу після висновку експертної комісії ДСНС України щодо підтвердження рішення комісії з ТЕБ І НС Одеської ОДА про визнання події надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

За підрахунками фахівців, стартова ціна виконання робіт з видалення танкера з місця аварії 24,6 млн грн. Компанії, що укладе договір, знадобиться близько трьох тижнів для мобілізації техніки на місці аварії, порізки судна на дві частини і видалення. Якщо буде обрано операцію підняття танкера і видалення, на чому наполягають більшість експертів, то для виконання її потрібно буде більше часу.

25 липня комісія з ТЕБ І НС Одеської ОДА визнала ситуацію довкола танкера Delfi як надзвичайну місцевого рівня. Подальші дії щодо ліквідації наслідків аварії погоджені з Державною екологічною інспекцію України та Одеським портом.

За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, роботи не зупиняться навіть на період проведення тендеру (на підняття танкера Delfi – ред.). Друге - Держекоінспекцією ініційовано перерахунок збитків, завданих екології. Третє - застосування скороченої процедури закупівлі послуг у підрядників, без бюрократичних затримок. Четверте - у вівторок буде проведена розширена нарада за участю експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна, додав він.