У вінницькій обласній лікарні виявили спалах COVID-19: захворіли 11 медиків і 14 пацієнтів

У Вінницькій обласній клінічній лікарні зафіксували спалах COVID-19 – виявлено 25 хворих.

Про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

«Про спалах коронавірусу в обласній лікарні імені Миколи Пирогова. На 19 годину 27 липня із 294 зразків COVID-19 уже підтверджено 25 випадків», - повідомив Борзов.

За його словами, коронавірус лабораторно підтверджено в 11 медичних працівників і 14 пацієнтів.

Наразі на Вінниччині на COVID-19 хворіють 88 медпрацівників, 347 одужали, одна медсестра померла. Більшість хворих – медсестри, на другому місці - лікарі та молодший медперсонал.

На Вінниччині за минулу добу виявили 38 нових випадків COVID-19, станом на ранок 28 липня загальна кількість інфікованих сягнула 2627.

В Україні лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919. Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків, одужали 622 пацієнти.