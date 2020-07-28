Коронавірус на Житомирщині: за добу 21 людина захворіла, 33 — одужали

На Житомирщині за минулу добу, 27 липня, підтвердили 21 новий випадок COVID-19, а 33 людей подолали хворобу.

Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради.

"За минулу добу в Житомирській області діагностовано 21 новий випадок захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями", - йдеться у повідомленні.

Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у Житомирі (15), Романівському (3), Житомирському (1), Народицькому (1) та Ємільчинському (1) районах.

Водночас хворобу подолали 33 жителі області, 11 з яких із Житомира.

Наразі найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксовано у Житомирі (594), Житомирському (213) та Коростенському (164) районах.

Загалом в області підтверджено 1744 випадки COVID-19, 1406 людей одужали, 35 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків коронавірусу.