Коронавірус на Житомирщині: за добу 21 людина захворіла, 33 — одужали
Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради.
"За минулу добу в Житомирській області діагностовано 21 новий випадок захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями", - йдеться у повідомленні.
Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у Житомирі (15), Романівському (3), Житомирському (1), Народицькому (1) та Ємільчинському (1) районах.
Водночас хворобу подолали 33 жителі області, 11 з яких із Житомира.
Наразі найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксовано у Житомирі (594), Житомирському (213) та Коростенському (164) районах.
Загалом в області підтверджено 1744 випадки COVID-19, 1406 людей одужали, 35 померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 919 нових випадків коронавірусу.