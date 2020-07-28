На Вінниччині зафіксували 38 нових випадків COVID-19

На Вінниччині за минулу добу виявили 38 нових випадків COVID-19, станом на ранок 28 липня загальна кількість інфікованих сягнула 2627.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

Згідно з даними Системи, на ранок вівторка в області одужали від коронавірусу 1969 людей, продовжують хворіти 611.

Зафіксовано один летальний випадок. Загальна кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусрм сягнула 47. Рівень летальності на Вінниччині зафіксовано на рівні 1,8, одужань – 74% при загальнодержавних показниках 2,5% та 55% відповідно.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919. Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків, одужали 622 пацієнти.

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