Шмигаль їде на Полтавщину

У вівторок, 28 липня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснить робочу поїздку до Полтавської області.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зазначається, що о 12.00 заплановано огляд Шмигалем виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та коротка нарада з керівництвом.

По закінченню огляду відбудеться пресбрифінг Прем’єр-міністра.

Крім того, о 15.00 Шмигаль ознайомиться з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма "Урожай" Кобеляцького району.