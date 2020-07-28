Шмигаль їде на Полтавщину

Шмигаль їде на Полтавщину

Укрінформ
У вівторок, 28 липня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснить робочу поїздку до Полтавської області.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зазначається, що о 12.00 заплановано огляд Шмигалем виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та коротка нарада з керівництвом.

По закінченню огляду відбудеться пресбрифінг Прем’єр-міністра.

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Крім того, о 15.00 Шмигаль ознайомиться з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма "Урожай" Кобеляцького району.

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