У річках на заході України очікується підвищення рівня води

Про це повідомляє ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, вподовж доби 28 липня на річках басейну Дністра, Прута та Сiрету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька обл.) очiкується вiдновлення підвищень рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м на малих водотоках у верхів’ях рiчок відбуватимуться швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м”, - йдеться у повідомленні.

При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза утворення окремих селевих потокiв.

28 липня на рiчках Закарпатської областi продовжаться пiдвищення рiвнiв на 0,2-1,0 м в межах корiнних берегiв.

Читайте також: Сильні зливи підтопили підвали у будинках Франківська

В мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках відбуватиметься швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1,0 м формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав, можливе утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженного грунту.