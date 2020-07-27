У яхт-клубі Миколаєва завершують реконструкцію двох спортивних майданчиків

У Миколаєві на території обласного яхт-клубу завершується реконструкція сучасного спортивного об’єкта для ігрових видів спорту - двох мультифункціональних спортивних майданчиків зі штучним покриттям в межках проєкту «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

«У рамках національного проєкту «Велике будівництво», ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, проходить реконструкція двох спортивних майданчиків зі штучним покриттям ОСДЮСШОР з вітрильного спорту "Обласний яхт-клуб", розташованих у м. Миколаєві», - йдеться у повідомленні.

На одному майданчику роботи завершено. Встановлено штучне покриття, волейбольні стійкі, футбольні ворота. Також зроблено панельну огорожу з полімерним покриттям та пофарбованими дошками з прорізами, що не перешкоджає вентиляції майданчика.

На другому об'єкті роботи планується закінчити до кінця цього тижня. Вже зроблено розмітку фундаментів, вирито ями та засипано дно шаром піску, проведено підготовчі роботи для влаштування штучного покриття спортивного майданчика на бетонній основі.

Також встановлено баскетбольні стійкі та щити, лавки на металевих ніжках.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото з відкритих джерел