Постраждалим від повені на Прикарпатті вже виплатили понад 50 мільйонів допомоги

В Івано-Франківській області потерпілі від червневої повені отримали державну допомогу у сумі понад 50 млн грн.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«Для ліквідації наслідків стихії з резервного фонду Державного бюджету для області було виділено 480 мільйонів гривень. Першочергово ми спрямували ці кошти на виплату матеріальної допомоги постраждалим від стихії. Зокрема, на сьогодні людям виплачено понад 50 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині тривають роботи для забезпечення транспортного сполучення, відновлення доріг, мостів, берегоукріплень.

За попередніми підрахунками, в області зазнали пошкоджень та руйнувань 1895 об’єктів комунальної власності, а для їх відновлення необхідно понад 2 млрд гривень, додали в ОДА.

Тут повідомили, що після червневої повені досі без газопостачання залишаються 1807 абонентів у 16 населених пунктах.

Внаслідок інтенсивних опадів впродовж 22-23 червня на Прикарпатті відбулось підтоплення 263 населених пунктів. Стихія повністю зруйнувала 20 житлових будинків, четверо людей загинули. В області зруйновані 201 км доріг, 93 мости, понад 80 км берегоукріплень.

Раніше на допомогу постраждалим від повені планували скерувати з держбюджету 100 млн грн.